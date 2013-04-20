Новости Китая. Число жертв землетрясения на юго-западе Китая возросло до 156 человек. Ещё свыше 5 тысяч ранены. Полностью или частично разрушены десятки строений.

В районе бедствия – провинции Сы Чуань – работают спасатели и волонтёры. По мере разбора завалов данные о погибших и раненых обновляются.

Проведение спасательной операции осложняет автомобильный затор длиной 10 километров. По пути к месту трагедии опрокинулся грузовик с военными. Некоторые участки дорог оказались заблокированными из-за оползней и обрушения скал.

Военные доставляют в зону бедствия гуманитарную помощь и на вертолётах эвакуируют раненных. Солдаты расчищают железнодорожные пути. К месту трагедии дополнительно направлено 6 тысяч полицейских и пожарных.

В связи с многочисленными человеческими жертвами от разрушительного землетрясения соболезнования Председателю КНР Си Цзиньпину и народу этой страны направил Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.