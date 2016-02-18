Число жертв теракта в Турции возросло до 28 человек

Новости Турции. Растет число жертв взрыва в Турции. В списке уже 28 человек, еще более 60 пострадали. Заминированный автомобиль взлетел на воздух на оживленном перекрестке в центре Анкары рядом с парламентом и Генштабом. Предполагаемый организатор теракта — беженец из Сирии. Правоохранители заявили о задержании двух его сообщников.

Поздно ночью прогремел взрыв в пригороде Стокгольма около центра турецкой культуры. Человек в темной одежде бросил в окно сверток. Взрывной волной выбило стекла, в здании треснули стены и лопнули водопроводные трубы. К счастью, никто не пострадал. Сейчас район оцеплен, полиция проводит расследование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.