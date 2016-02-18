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Число жертв теракта в Турции возросло до 28 человек

18 февраля 2016 07:48
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Новости Турции. Растет число жертв взрыва в Турции. В списке уже 28 человек, еще более 60 пострадали. Заминированный автомобиль взлетел на воздух на оживленном перекрестке в центре Анкары рядом с парламентом и Генштабом. Предполагаемый организатор теракта — беженец из Сирии. Правоохранители заявили о задержании двух его сообщников. 

Поздно ночью прогремел взрыв в пригороде Стокгольма около центра турецкой культуры. Человек в темной одежде бросил в окно сверток. Взрывной волной выбило стекла, в здании треснули стены и лопнули водопроводные трубы. К счастью, никто не пострадал. Сейчас район оцеплен, полиция проводит расследование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Теракт # Терроризм

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