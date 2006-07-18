Число жертв разрушительного цунами в Индийском океане растет

Как сообщалось ранее, двухметровые волны повредили гостиницы на побережье, разрушили некоторые здания. Во многих пострадавших районах нет электричества, и проведение спасательных работ минувшей ночью было затруднено.
Мощные волны возникли после землетрясения силой 7,2 балла по шкале Рихтера, эпицентр которого находился на глубине 48 км. в Индийском океане. Центр по предупреждению угрозы цунами на Гавайских островах сообщил об опасности повторения стихии, которая может затронуть некоторые районы Индонезии и Австралии.