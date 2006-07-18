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Число жертв разрушительного цунами в Индийском океане растет

18 июля 2006 12:01
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В результате цунами на юго-западное побережье острова Ява число погибших возросло до 357 человек. Данные о жертвах стихии пока не окончательные.

Как сообщалось ранее, двухметровые волны повредили  гостиницы на побережье,  разрушили некоторые  здания.  Во многих  пострадавших  районах  нет электричества, и проведение спасательных работ минувшей ночью было затруднено.

Мощные волны возникли после землетрясения силой 7,2 балла  по шкале  Рихтера,  эпицентр которого находился на глубине  48 км.  в Индийском океане. Центр по  предупреждению угрозы цунами на Гавайских островах сообщил  об  опасности повторения стихии, которая может  затронуть некоторые районы Индонезии и Австралии.

# происшествия # Цунами в Японии

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