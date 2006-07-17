Начинается эвакуация граждан России и СНГ из зоны палестино-израильского конфликта

Часть находящихся в Палестине белорусских граждан будет эвакуирована совместно с россиянами и гражданами других стран СНГ самолетом МЧС России. Об этом сообщили в управлении информации этого ведомства. Самолет ИЛ-62 уже вылетел в Иорданию. Он должен забрать около 70 граждан, прежде всего женщин и детей, находящихся в зоне палестино-израильского конфликта. Предполагается, что из Палестины в Иорданию люди будут доставлены автобусами. Это первая группа граждан СНГ, которые будут эвакуированы из зоны конфликта. Российская сторона также предпринимает меры по организации эвакуации россиян и граждан стран СНГ из Ливана, однако эти сроки пока не определены. Рассматривается также возможность отправки к берегам Ливана кораблей российского Военно-морского флота для обеспечения безопасности эвакуации.