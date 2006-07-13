Горят леса и торфяники

Только за последние сутки в Беларуси зарегистрировано более 60 пожаров на торфяниках и около 30 пожаров в лесах, сообщили в МЧС. Количество возгораний в этих зонах в первой декаде июля текущего года в шесть раз больше, чем за тот же период минувшего года. В основном сейчас горят торфяники в Брестской и Минской областях, а их основная причина - так называемый человеческий фактор. Пастухи, дети и отдыхающие разводят костры, которые даже после тушения приводят к тому, что внутренние слои торфа начинают сначала тлеть, а потом гореть. Для осмотра территорий в республике задействованы вертолеты МИ-2 и самолеты АН-2. Лесники прокапывают минерализированные полосы, а также вырубают просеки. Специалисты отмечают, что <увеличению количества пожаров способствует сухая, без дождей, погода>.