Число подтопленных подворий в Минской области растет

Новости Беларуси. Число подтопленных талыми водами подворий в столичном регионе продолжает увеличиваться. В Минском районе зарегистрировано 24 случая подъема уровня воды во дворах домов. Из-за таяния снега поднялся уровень воды на Борисовщине и в Молодечненском районе.

Для ликвидации привлекалось 20 единиц техники. Ситуация находится под контролем. Работники МЧС ведут постоянный мониторинг паводковой ситуации.

Тем временем, уровень воды в большинстве крупных рек на территории Минщины продолжает расти. Тревогу вызывает Вилия в Молодечненском районе и Свислочь в Пуховичском районе, где уровень воды превысил опасный уровень, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.