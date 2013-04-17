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Число подтопленных подворий в Минской области растет

17 апреля 2013 05:36
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Новости Беларуси. Число подтопленных талыми водами подворий в столичном регионе продолжает увеличиваться. В Минском районе зарегистрировано 24 случая подъема уровня воды во дворах домов. Из-за таяния снега поднялся уровень воды на Борисовщине и в Молодечненском районе.

Для ликвидации привлекалось 20 единиц техники. Ситуация находится под контролем. Работники МЧС ведут постоянный мониторинг паводковой ситуации.

Тем временем, уровень воды в большинстве крупных рек на территории Минщины продолжает расти. Тревогу вызывает Вилия в Молодечненском районе и Свислочь в Пуховичском районе, где уровень воды превысил опасный уровень, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# происшествия # Паводки в Беларуси

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