Двойной теракт на бостонском марафоне. Три человека погибли, 180 ранены, обнаружены еще 5 бомб

Новости США. В Бостоне растет число пострадавших в результате взрывов во время легкоатлетического марафона.

Среди пострадавших от взрывов в американском Бостоне граждан Беларуси нет. Об этом сообщили в МИД нашей страны. Полиция и спецслужбы США пытаются установить причастных к совершению теракта. По последним данным, погибли 3 человека, среди них - 8-летний ребенок. 180 человек ранены. Состояние 17 пострадавших - критическое.

Произошедшее уже назвали крупнейшим терактом в истории США после 11 сентября.

Взрыв прогремел на финишной прямой, где традиционно собирается больше всего людей. А меньше чем через 2 часа неподалеку от места трагедии в публичной библиотеке снова срабатывает взрывное устройство. Полиция разбирается, связаны ли эти случаи между собой.

По некоторым данным, еще 5 бомб полицейским удается найти и обезвредить. Чтобы избежать новых взрывов, в Бостоне отключили сотовую связь – бомбы приводили в действии с помощью мобильных. Над городом запретили полеты, в штате Массачусетс под особую охрану взяли АЭС. В других городах страны, и прежде всего в Нью-Йорке и Вашингтоне, тоже усилены меры безопасности.

ФБР сразу же классифицировало случившееся как теракт, но Барак Обама пока в своих оценках осторожен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обновлено 16 апреля в 13.30

Представители сборной Беларуси не участвовали в Бостонском марафоне, во время которого накануне прогремели взрывы. Об этом сообщил тренер нашей Национальной сборной. Две белорусски, о которых говорили ранее, скорее всего, любительницы и зарегистрировались сами. Не исключено, что они проживают в США.

Обновлено 16 апреля в 19.30

В марафоне участвовало около 27 тысяч спортсменов из 96 стран. На трибунах были сотни зрителей. Известно, что на месте трагедии обнаружены еще 5 неразорвавшихся бомб. По всей стране усилены меры безопасности.

От имени белорусского руководства американской стороне были переданы соболезнования в связи с трагическими событиями.

В Министерство иностранных дел 16 апреля был приглашен временный поверенный в делах США в Республике Беларусь Итан Голдрич.

Нам удалось связаться с одним из белорусов, который в 3 часа дня был на улице, где и произошел взрыв.

Дмитрий Смелянский, по телефону из Бостона:

Наше здание находится в одном блоке. За два часа до этого я там гулял. В обеденный перерыв смотрел на марафон. А где-то около трех часов мы услышали один взрыв потом другой. Бросились к окнам. Дыма уже не было. В течение 50 минут оттуда начали вывозить раненых машины скорой помощи. Транспорт не ходил, поэтому домой пришлось пешком идти. И сегодня центр города, то место, где все это произошло, блокировано.