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Землетрясение магнитудой свыше 5 баллов произошло близ индонезийского острова Суматра

16 апреля 2013 06:53
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Новости Индонезии. Землетрясение магнитудой свыше 5 произошло у юго-западного побережья индонезийского острова Суматра. Эпицентр подземного толчка находился в Индийском океане благодаря чему серьезных разрушений удалось избежать. Однако есть вероятность возникновения цунами. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Индонезия находится в сейсмически активной зоне. В 2004 году у северо-западного побережья Суматры произошло сильнейшее в мире за последние 40 лет землетрясение, а вызванное им цунами унесло жизни сотен тысяч человек в 12 странах Индийского океана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Землетрясение

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