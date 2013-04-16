Землетрясение магнитудой свыше 5 баллов произошло близ индонезийского острова Суматра

Новости Индонезии. Землетрясение магнитудой свыше 5 произошло у юго-западного побережья индонезийского острова Суматра. Эпицентр подземного толчка находился в Индийском океане благодаря чему серьезных разрушений удалось избежать. Однако есть вероятность возникновения цунами. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Индонезия находится в сейсмически активной зоне. В 2004 году у северо-западного побережья Суматры произошло сильнейшее в мире за последние 40 лет землетрясение, а вызванное им цунами унесло жизни сотен тысяч человек в 12 странах Индийского океана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.