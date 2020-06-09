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Четыре человека пострадали в ДТП в Витебском районе

09 июня 2020 08:18
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Новости Беларуси. Помощь спасателей 8 июня потребовалась пострадавшим в ДТП в Витебской области. ДТП произошло на трассе Р49 около деревни Городняны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Четыре человека пострадали в ДТП в Витебском районе-1

Четыре человека пострадали в ДТП в Витебском районе-3

В результате столкновения Volkswagen Passat и Volkswagen Golf II четыре человека оказались заблокированными в автомобиле. Работники МЧС при помощи специального инструмента освободили водителей обеих машин и двух пассажиров Volkswagen Passat.

Четыре человека пострадали в ДТП в Витебском районе-6

Четыре человека пострадали в ДТП в Витебском районе-8

Спасенные были переданы бригаде скорой медицинской помощи. С различными травмами они госпитализированы в больницу. 

# Авария в Витебской области # происшествия # Фотофакт

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