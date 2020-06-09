Четыре человека пострадали в ДТП в Витебском районе

Новости Беларуси. Помощь спасателей 8 июня потребовалась пострадавшим в ДТП в Витебской области. ДТП произошло на трассе Р49 около деревни Городняны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате столкновения Volkswagen Passat и Volkswagen Golf II четыре человека оказались заблокированными в автомобиле. Работники МЧС при помощи специального инструмента освободили водителей обеих машин и двух пассажиров Volkswagen Passat.