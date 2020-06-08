На проспекте Независимости перевернулась машина. Водитель скрылся с места ДТП

Новости Беларуси. Крупная авария произошла 8 июня на проспекте Независимости в районе парка Челюскинцев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Водитель Honda двигался со стороны Сурганова на улицу Калинина. Перед ним двигался автомобиль Kia. При перестроении Honda врезалась в легковушку, которая двигалась впереди.