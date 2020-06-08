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На проспекте Независимости перевернулась машина. Водитель скрылся с места ДТП

08 июня 2020 15:23
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Новости Беларуси. Крупная авария произошла 8 июня на проспекте Независимости в районе парка Челюскинцев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На проспекте Независимости перевернулась машина. Водитель скрылся с места ДТП-1

Водитель Honda двигался со стороны Сурганова на улицу Калинина. Перед ним двигался автомобиль Kia. При перестроении Honda врезалась в легковушку, которая двигалась впереди.

На проспекте Независимости перевернулась машина. Водитель скрылся с места ДТП-4

В результате удара машину такси отбросило на бордюр, она перевернулась. Водитель покинул машину и скрылся с места аварии. В ДТП никто не пострадал.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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