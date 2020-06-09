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Угрожали начальнику местного охотохозяйства. В Житковичском районе задержали трёх хулиганов

09 июня 2020 06:58
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Новости Беларуси. Жгли охотничьи вышки и угрожали расправой начальнику охотхозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Угрожали начальнику местного охотохозяйства. В Житковичском районе задержали трёх хулиганов-1

Троих хулиганов, задержанных в Житковичском районе, подозревают сразу в нескольких преступлениях.

Первый случай произошел в лесу в мае. Начальник местного охотхозяйства пытался осмотреть автомобиль: парни могли быть причастны к незаконной охоте и перевозить добычу. В ответ ему стали угрожать расправой, а затем и вовсе блокировали служебную машину. Пришлось вызвать милицию.

Угрожали начальнику местного охотохозяйства. В Житковичском районе задержали трёх хулиганов-4

У беглецов нашли прибор ночного видения и оптический прицел. А при обыске дома изъяли охотничье гладкоствольное незарегистрированное ружье.

Угрожали начальнику местного охотохозяйства. В Житковичском районе задержали трёх хулиганов-7

Второй случай датирован 2016 годом. Тогда их поймали во время незаконной рыбной ловли.

Угрожали начальнику местного охотохозяйства. В Житковичском районе задержали трёх хулиганов-10

# Хулиганство # происшествия # Фотофакт

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