Угрожали начальнику местного охотохозяйства. В Житковичском районе задержали трёх хулиганов

Новости Беларуси. Жгли охотничьи вышки и угрожали расправой начальнику охотхозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Троих хулиганов, задержанных в Житковичском районе, подозревают сразу в нескольких преступлениях. Первый случай произошел в лесу в мае. Начальник местного охотхозяйства пытался осмотреть автомобиль: парни могли быть причастны к незаконной охоте и перевозить добычу. В ответ ему стали угрожать расправой, а затем и вовсе блокировали служебную машину. Пришлось вызвать милицию.

У беглецов нашли прибор ночного видения и оптический прицел. А при обыске дома изъяли охотничье гладкоствольное незарегистрированное ружье.