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Сильный пожар на МТЗ, горела покрасочная камера

09 июня 2020 07:28
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Новости Беларуси. Пожар на Минском тракторном заводе. По предварительной информации, загорелась покрасочная камера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильный пожар на МТЗ, горела покрасочная камера-1

Сильное задымление минчане заметили со стороны улиц Буденного и Долгобродской. На кадрах, которые сняли очевидцы происшествия, видно, как огонь вырывается наружу.

Сильный пожар на МТЗ, горела покрасочная камера-3

Пожар локализовали буквально в течение 15 минут.

Сильный пожар на МТЗ, горела покрасочная камера-5

На месте продолжают работать подразделения МЧС. Все подробности выясняются.

# Пожар в Минске

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