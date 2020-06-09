Сильный пожар на МТЗ, горела покрасочная камера

Новости Беларуси. Пожар на Минском тракторном заводе. По предварительной информации, загорелась покрасочная камера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Пожар на Минском тракторном заводе. По предварительной информации, загорелась покрасочная камера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сильное задымление минчане заметили со стороны улиц Буденного и Долгобродской. На кадрах, которые сняли очевидцы происшествия, видно, как огонь вырывается наружу.
Пожар локализовали буквально в течение 15 минут.
На месте продолжают работать подразделения МЧС. Все подробности выясняются.