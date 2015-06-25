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В Москве 64-летняя женщина умерла на приеме у стоматолога

25 июня 2015 08:40
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Новости России. Что стало причиной смерти, еще предстоит выяснить.

64-летняя женщина обратилась к дантисту, чтобы удалить больной зуб. Стоматолог вколол обезболивающее и приступил к операции. В какой-то момент пациентке стало плохо.

Женщина скончалась до прибытия скорой помощи.

Накануне в поле зрения прессы попал еще один инцидент, произошедший в другой московской стоматологической клинике, где подрались молодой специалист и главврач. Конфликт случился из-за того, что 23-летний дантист, неоднократно нарушавший порядок работы, отказался писать объяснительную. Когда главврач поликлиники составила письменное распоряжение написать объяснительную, врач начал вести себя агрессивно.

# происшествия # Несчастный случай

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