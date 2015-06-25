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24-летний парень, пропавший без вести, погиб, спрыгнув с вышки сотовой связи в Петриковском районе

25 июня 2015 08:05
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Новости Беларуси. Больше 10 дней молодого человека разыскивали милиционеры и волонтеры. Выяснилось, что парень свел счеты с жизнью, спрыгнув с вышки сотовой связи за чертой города.

Как пишет TUT.BY, ссылаясь на официального представителя УВД Гомельского облисполкома, «при погибшем нашли паспорт, на страничке которого он написал «Извините».

Что толкнуло мужчину на такой отчаянный шаг – еще предстоит выяснить.

Хандра или депрессия, личные эмоциональные катастрофы мы привыкли списывать на все что угодно – от финансовых проблем до кофе, пролитого на любимый пиджак. Причин может быть много. А вот есть ли решения и, главное, видим ли мы ту заветную табличку «выход», за которой становится легче? Как найти выход из ситуации, когда кажется, что выхода нет? Разбирались в программе «Поговорим» (см. видео).

# происшествия # Самоубийство

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