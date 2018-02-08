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Часть руки была ампутирована. В Бобруйске 19-летний слесарь-ремонтник получил на заводе травму

08 февраля 2018 12:04
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Новости Беларуси. 19-летнему слесарю-ремонтнику на работе раздробило руку. Несчастный случай произошёл 7 февраля на Бобруйском заводе тракторных деталей и агрегатов.

Как сообщает «СБ. Беларусь сегодня» со ссылкой на официального предствителя УСК по Могилёвской области Оксану Соленюк, в процессе проведения ремонтных работ пострадавшему раздробило кисть левой руки. Из-за серьёзности травмы часть руки была ампутирована.

Оксана Соленюк, официальный предствитель УСК по Могилёвской области:
Бобруйский межрайонный отдел СК проводит по этому факту проверку. Назначены  экспертизы, в том числе судебно-медицинская.

Также будет изучена необходимая документация.

По имеющейся информации, не была обесточена линия по производству колёсных дисков. Парень мог нажать на педаль запуска движения, и механизм сдавил ему руку. Пострадавший был госпитализирован. Медработники считают его состояние стабильным.

31 января в Бобруйской больнице на работника упал рентгенаппарат.

Мужчина погиб – здесь подробнее.

# происшествия # Несчастный случай # Оксана Соленюк

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