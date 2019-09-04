В Несвижском районе на поле нашли пропавшую 3 дня назад женщину

По информации МВД, пенсионерку последний раз видели соседи утром первого сентября. После этого женщина ушла в неизвестном направлении и пропала. Ее начали искать вечером следующего дня, когда к правоохранителям обратились из соцслужбы.

Новости Беларуси. В Несвижском районе нашли пропавшую три дня назад женщину.

Четвертого сентября около д. Чановичи пенсионерку на кукурузном поле нашел начальник отдела уголовного розыска Несвижского РОВД майор милиции Александр Крупко. Он увидел на земле сидящую женщину, которая была истощена и не могла самостоятельно передвигаться.

Оказалось, что пострадавшая страдает потерей зрения и на поле забрела случайно.

Пенсионерку передали медикам. Она госпитализирована. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.