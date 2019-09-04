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В Несвижском районе на поле нашли пропавшую 3 дня назад женщину

04 сентября 2019 15:16
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Новости Беларуси. В Несвижском районе нашли пропавшую три дня назад женщину.  

По информации МВД, пенсионерку последний раз видели соседи утром первого сентября. После этого женщина ушла в неизвестном направлении и пропала. Ее начали искать вечером следующего дня, когда к правоохранителям обратились из соцслужбы.  

Поисками занимались сотрудники милиции, спасатели и волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел».  

В Несвижском районе на поле нашли пропавшую 3 дня назад женщину-1

Фото: МВД

Четвертого сентября около д. Чановичи пенсионерку на кукурузном поле нашел начальник отдела уголовного розыска Несвижского РОВД майор милиции Александр Крупко. Он увидел на земле сидящую женщину, которая была истощена и не могла самостоятельно передвигаться.  

Оказалось, что пострадавшая страдает потерей зрения и на поле забрела случайно.  

Пенсионерку передали медикам. Она госпитализирована. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.  

Пропавшая в электричке маленькая белоруска нашлась в России спустя 20 лет (читать далее).  

# Пропавшие люди # происшествия

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