Административная ответственность и штраф до 10 базовых: в Степянке подростки кидали мусор на ЖД-пути

Новости Беларуси. В Степянке подростки развлекались на железнодорожных путях, подкладывая на рельсы камни и щебень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сначала 15-летнего школьника заметили машинисты, применили экстренное торможение.

Когда состав остановили, виновник успел убежать. А уже на следующий день к нему присоединился 17-летний парень. Их задержала милиция. На несовершеннолетних составили протоколы.