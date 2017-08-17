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Административная ответственность и штраф до 10 базовых: в Степянке подростки кидали мусор на ЖД-пути

17 августа 2017 20:49
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Новости Беларуси. В Степянке подростки развлекались на железнодорожных путях, подкладывая на рельсы камни и щебень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сначала 15-летнего школьника заметили машинисты, применили экстренное торможение.

Когда состав остановили, виновник успел убежать. А уже на следующий день к нему присоединился 17-летний парень. Их задержала милиция. На несовершеннолетних составили протоколы.

Административная ответственность и штраф до 10 базовых: в Степянке подростки кидали мусор на ЖД-пути-1

Николай Кротов, минский транспортный прокурор:
Действия были квалифицированы как наложение посторонних предметов на железнодорожный путь, которое могло создать угрозу безопасности движения на железнодорожном транспорте, и хождение по железнодорожным путям в неустановленном месте.

За данные деяния предусмотрена административная ответственность и штраф до 10 базовых величин.

Сомнительные развлечения на железной дороге порой приводят к трагедиям. Правоохранители просят родителей усилить контроль за детьми.

# происшествия # Фотофакт # Хулиганство # Николай Кротов

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