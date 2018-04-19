Бывший председатель Гомельского райисполкома Александр Ситница задержан в России

Новости Беларуси. Бывший председатель Гомельского райисполкома подозревается во взяточничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Информацию о том, что Александр Ситница задержан в России, 19 апреля подтвердил министр внутренних дел.