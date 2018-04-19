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Бывший председатель Гомельского райисполкома Александр Ситница задержан в России

19 апреля 2018 08:14
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Новости Беларуси. Бывший председатель Гомельского райисполкома подозревается во взяточничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Информацию о том, что Александр Ситница задержан в России, 19 апреля подтвердил министр внутренних дел.

Бывший председатель Гомельского райисполкома Александр Ситница задержан в России-1

Сейчас бывший чиновник находится в следственном изоляторе в нашей стране.

Как сообщалось ранее, председатель Гомельского райисполкома 12 апреля был освобожден от занимаемой должности за грубое нарушение трудовых обязанностей.

# происшествия # Коррупция # Фотофакт

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