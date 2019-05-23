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Произошло возгорание в вентиляционной камере. Пожар в здании завода «Горизонт» ликвидирован

23 мая 2019 13:49
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Новости Беларуси. Причины пожара на заводе «Горизонт» в Минске выясняют специалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сообщение о возгорании в здании на проспекте Машерова в МЧС поступило около двух часов тому назад.

Произошло возгорание в вентиляционной камере. Пожар в здании завода «Горизонт» ликвидирован-1

Произошло возгорание в вентиляционной камере. Пожар в здании завода «Горизонт» ликвидирован-3

На место прибыли сразу несколько расчётов спасателей. Эвакуировали около 80 человек.

Произошло возгорание в вентиляционной камере. Пожар в здании завода «Горизонт» ликвидирован-6

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
Установлено, что произошло возгорание в вентиляционной камере, находящейся на первом этаже в этом здании. Есть вероятность, что возгорание произошло в тех площадях помещения, которые арендуют у завода. Соответственно, дальше вопросы будут к арендаторам.  

Произошло возгорание в вентиляционной камере. Пожар в здании завода «Горизонт» ликвидирован-9

В течение получаса пожар были ликвидирован. Однако спасатели продолжают работать на месте происшествия. Пострадавших нет.

Произошло возгорание в вентиляционной камере. Пожар в здании завода «Горизонт» ликвидирован-12

Произошло возгорание в вентиляционной камере. Пожар в здании завода «Горизонт» ликвидирован-14

# Пожар в Минске # происшествия # Ольга Мельченко # Фотофакт

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