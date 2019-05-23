Произошло возгорание в вентиляционной камере. Пожар в здании завода «Горизонт» ликвидирован

Новости Беларуси. Причины пожара на заводе «Горизонт» в Минске выясняют специалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сообщение о возгорании в здании на проспекте Машерова в МЧС поступило около двух часов тому назад.

На место прибыли сразу несколько расчётов спасателей. Эвакуировали около 80 человек.

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:

Установлено, что произошло возгорание в вентиляционной камере, находящейся на первом этаже в этом здании. Есть вероятность, что возгорание произошло в тех площадях помещения, которые арендуют у завода. Соответственно, дальше вопросы будут к арендаторам.