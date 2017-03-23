«Был найден подозрительный предмет». Почему днем были закрыты три станции метро Московской линии

Новости Беларуси. 23 марта в Минске на 40 минут были закрыты три станции метро Московской линии. Остановки наземного транспорта оказались переполненными. Александра Панасюк, СТВ:

Сегодня три станции «Минского метро» – «Восток», «Борисовский тракт» и «Уручье» – были закрыты по техническим причинам. Разворот осуществлялся на станции метро «Московская». По предварительным данным, на рельсах был найден подозрительный предмет.

Станции были закрыты в 15.15. Такое решение было принято в связи с тем, что предмет мог угрожать безопасности пассажиров. Что именно было найдено на рельсах, до выяснения всех обстоятельств не сообщается. Службы сработали оперативно.