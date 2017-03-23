Останки более 10 мертвых собак обнаружены в лесном массиве под Мозырем

Новости Беларуси. Вместо подснежников – тела собак. Недалеко от Мозыря в лесном массиве обнаружено более десятка мертвых животных. Шокирующие видео всколыхнуло весь регион. Брошенные останки во время прогулки обнаружил и снял на камеру мобильного телефона любитель-велосипедист. Зрелище и в самом деле не для слабонервных, поэтому просмотр следующего материала не рекомендуется детям и впечатлительным людям.

Воскресная велопрогулка Руслана Шаргая закончилась страшной находкой. Парень сразу и не понял масштабы могильника. Кругом собаки: слева, справа, впереди.

Руслан Шаргай, житель Мозыря:

Реакция шоковая, конечно. Запаха не было, это сейчас запах. Мне не безразлично это и решил скинуть видео в соцсети. Какая реакция? Звери, говорят. Разные комментарии. Видно, что кто-то стрелял и сбрасывал в одно место, знали его. Думал, что останется безнаказанным.

Зрелище не из приятных. И главный вопрос, который появляется сам собой: кто мог сделать такое?