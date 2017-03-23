Останки более 10 мертвых собак обнаружены в лесном массиве под Мозырем
Новости Беларуси. Вместо подснежников – тела собак. Недалеко от Мозыря в лесном массиве обнаружено более десятка мертвых животных. Шокирующие видео всколыхнуло весь регион. Брошенные останки во время прогулки обнаружил и снял на камеру мобильного телефона любитель-велосипедист. Зрелище и в самом деле не для слабонервных, поэтому просмотр следующего материала не рекомендуется детям и впечатлительным людям.
Воскресная велопрогулка Руслана Шаргая закончилась страшной находкой. Парень сразу и не понял масштабы могильника. Кругом собаки: слева, справа, впереди.
Руслан Шаргай, житель Мозыря:
Реакция шоковая, конечно. Запаха не было, это сейчас запах. Мне не безразлично это и решил скинуть видео в соцсети. Какая реакция? Звери, говорят. Разные комментарии. Видно, что кто-то стрелял и сбрасывал в одно место, знали его. Думал, что останется безнаказанным.
Зрелище не из приятных. И главный вопрос, который появляется сам собой: кто мог сделать такое?
К счастью, телекамера не передает ароматов. Поверьте, в этом лесу запах далек от весенней свежести. На небольшом участке всего в 100 метров сегодня мы насчитали останки по крайней мере 12 собак в разной степени разложения. Некоторые провели здесь не меньше года, другие совсем свежие.
Собаки брошены по одной и группами по три-четыре штуки. В Мозыре эта находка сегодня в топе новостей.
Оксана Руц, волонтер зоозащитной организации:
Это вызывает шок. У властей, которые не должны оставаться в стороне, первым делом должны выяснить причину, кто виноват. И, естественно, должны быть наказаны, кто это сделал. Жестокое обращение с животными – это преступление в нашей стране.
Мозыряне выдвигают десятки версий произошедшего: подозревают в недобросовестности работников коммунальных служб, винят безответственных хозяев собак и даже высказываются о ритуальных убийствах животных. Ясность в деле появится в ближайшее время: факт уже на контроле правоохранительных органов.
Валентин Пакштас, заместитель начальника Мозырского РОВД:
У нас имеется такая информация, в настоящее время она зарегистрирована действующим законодательством и проводится проверка, по окончании которой мы сообщим дополнительно. В случае необходимости будут проведены все проверочные действия, назначены экспертизы. Устанавливаются истинные причины гибели животных.
К слову, за три дня, которые видео Руслана находится в сети, его просмотрели сотни пользователей. Пока никто в погибших собаках своих питомцев не узнал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.