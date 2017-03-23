«Отрабатывали движение группами в условиях боевых действий». Стали известны планы «Белого легиона» на 25 марта

Новости Беларуси. Целый арсенал обнаружили оперативники у активистов организаций «Белый легион» и «Молодой фронт». Автомат, гранаты, топоры, атрибутика батальона «Азов» – далеко неполный список того, что изъяли. В их отношении возбудили уголовное дело по факту подготовки к участию в массовых беспорядках. А буквально перед эфиром стало известно, что один из задержанных указал на тайник с оружием. Вот так на городской дороге запросто едет автомобиль, в котором некто перевозит автомат без приклада и номера, а также два магазина с патронами к нему. И этот некто – Мирослав Лозовский, бывший активист организации «Белый легион».

КГБ возбудил уголовное дело по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках – это третья часть 293-й статьи Уголовного Кодекса Беларуси. Но касается она не только Лозовского – задержаны и другие активисты «Белого легиона», а также «Молодого фронта» – всего 26 человек. У которых атрибутов войны изъято словно у целого взвода. Автомат Калашникова, 59 патронов, пистолеты, гранаты, ножи и топоры, бронежилеты, атрибутика батальона «Азов», а еще пособия по ведению боевых действий в городе и предметы для изготовления самодельных взрывных устройств.

Конкретного плана проведения 25 марта в Минске так называемого «Дня воли» у организаторов нет. А вот планы о прибытии боевиков из Украины обсуждались, похоже, давно и основательно. Речь о последователях УНА-УНСО, с которыми «Белый легион» тесно сотрудничает еще с 90-х, а также об участниках боевых действий на востоке Украины в составе националистических формирований. Впрочем, то, что предстоящая акция притягивает самых разных людей, нацеленных на массовые беспорядки, в том числе из-за границы, уже не новость. Вспомним недавнюю попытку прорыва госграницы, чтобы ввезти на территорию Беларуси боеприпасы и огнестрельное оружие. А по самой свежей информации, 23 марта один из задержанных активистов указал на схрон, спрятанный в районе деревни Теребейное (это в Столбцовском районе). Также он рассказал о планах «Белого легиона» на ближайшую субботу. Задержанный:

Движение группами отрабатывали в условиях боевых действий. Упражнялись в стрельбе. В планах было изучать тактику ведения боев в городских условиях 25 марта поступило сообщение, что, возможно, будет атакована колона демонстрантов пророссийскими силами, которые могут покалечить людей. Нам было сказано, чтобы мы были наготове, чтобы в случае чего могли оказать им сопротивление.