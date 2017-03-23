Оружие, бронежилет и анархистская литература обнаружена у 22-летней жительницы Мозыря

Новости Беларуси. Специфический набор – два пистолета, электрошокер, бронежилет, а также различную атрибутику и литературу, пропагандирующую анархизм, – обнаружили правоохранители у жительницы Мозыря. Вышли на след 22-летней девушки в ходе следственных мероприятий по делу молодых людей, которые в апреле 2016 года забросали билборды с социальной рекламой лампочками с краской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Георгий Евчар, официальный представитель Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Оперативники нашли черно-красный флаг, литературу анархистского толка, громкоговоритель и маски с прорезями для глаз. Объяснить происхождение этих вещей девушка отказалась. Сыщики располагают информацией, что она является активным участником анархистского движения. В настоящее время оружие направлено на экспертизу, также изучается и печатная продукция, изъятая при обыске.