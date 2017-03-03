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Брестские пограничники задержали пятерых граждан Бангладеш, сбежавших в ЕС из Витебска

03 марта 2017 13:33
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Новости Беларуси. Брестские пограничники задержали пятерых граждан Бангладеш. Молодые люди получили белорусские визы для обучения в Витебском государственном технологическом университете. Они добрались до областного центра, прошли регистрацию, а вскоре исчезли.

Студенческий билет для них был лишь поводом стать ближе к границе с ЕС. Главная цель граждан Бангладеш – попасть на территорию Евросоюза – так и не осуществилась.

Сергей Дмитриев, официальный представитель брестской пограничной группы:
1 марта брестские пограничники совместно с сотрудниками департамента охраны МВД задержали группу из пяти челочек, граждан Бангладеш, которые находились в районе Брестской крепости. 14 февраля молодые люди выехали из города Витебска в Брест, куда и прибыли 15 февраля. После чего занялись поиском способом пересечь государственную границу. Собственно говоря, за одной из таких попыток высмотреть один из удобных подходов они и были задержаны.

Иностранцы помещены в изолятор временного содержания Брестской пограничной группы. Они привлечены к административной ответственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Государственная граница Беларуси # Сергей Дмитриев

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