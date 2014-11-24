Брест: 20-летняя пьяная мать до полусмерти избила 5-месячного сына, потому что он мешал спать

Новости Беларуси. Черепно-мозговая травма, ушиб, отек и гематома головного мозга с кровоизлиянием, перелом плеча. С этими травмами пятимесячного мальчика доставили в больницу.



Картину произошедшего в одной из брестских квартир спустя несколько часов удалось установить следователям. В тот вечер 20-летняя мать употребляла спиртное. Отец их совместного ребенка находился на работе. В тот день после ночной смены на работе вернулся домой рано утром. Именно он и обнаружил избитого сына.

Николай, отец ребенка:

Я не знаю, я на работе был. Я пришел с работы и обнаружил ребенка. Вызвал сразу «скорую» и все. (А жена где была?) Дома здесь.

Посреди ночи малыш проснулся и стал плакать. Вместо того, чтобы успокоить малютку, женщина принялась его избивать.

Пресс-служба Следственного комитета Республики Беларусь:

Ее сын стал плакать и она, с тем, чтобы его успокоить, около 00 часов 05 минут, по месту проживания, нанесла не менее 5 ударов ладонью по лицу, затем бросала его на диван и кровать, после чего легла спать. Ребенка, при дыхании которого имелись хрипы, утром обнаружил отец. УСК по Брестской области в отношении матери ребенка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство заведомо малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Марина Дранькова, официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области:

Со слов подозреваемой, накануне она распивала спиртные напитки, а отец их совместного ребенка находился на работе. Ее сын стал плакать, она с тем, чтобы его успокоить, нанесла не менее пяти ударов по лицу, затем бросала его на диван и кровать.

За жизнь мальчика борются врачи.

Наталья Бесан, анестезиолог-реаниматолог Брестской областной детской больницы:

Состояние на данный момент его расценивается как крайне тяжелое, нестабильное. Проводится полный комплекс мероприятий по поддержанию жизнедеятельности этого малыша. Команда реанимации делает все необходимое для маленького нашего пациента.

По факту покушения на убийство заведомо малолетнего Следственный комитет возбудил уголовное дело. С матерью ребенка сейчас работают следователи. Правда, пока подозреваемая находится в больнице: своего первенца она жестока избила, ожидая второго малыша. По предварительной информации, вторая беременность женщины закончилась выкидышем.

Тем временем соседи рассказывают, не ожидали, что в этой семье, которая производила впечатление образцовой может произойти подобное.

Соседка:

Понимаете, вообще ничего! Нормальная семья, никто их пьяных не видел - ничего.

К сожалению, такие случаи не редкость. Два года назад в Полоцком районе мать убила своего трехмесячного мальчика. В ноябре 2010 к пятнадцати годам лишения свободы была приговорена жительница Щучинского района за убийство полуторагодовалого сына. Истерзанного малыша она бросила в придорожной канаве. В 2008 году Несвижском районе женщина до смерти избила четырехлетнюю дочку. Есть такие преступления и на счету мужчин. Буквально год назад в Глубоком погибла девятимесячная девочка, избитая сожителем ее матери.

Несколько лет назад резонансное преступление произошло в Могилеве.

Тогда пьяный отец на день рождения жены в общежитии убил четырехмесячного малыша, нанеся ему черепно-мозговую травму. 40-летний ранее судимый за угрозу убийством мужчина свою причастность к преступлению отрицал. Но его вина в ходе судебного разбирательства была полностью доказана. Поводом для совершения данного преступления явился плач ребенка, который мешал мужчине … спать. Смотрите видео.