Смертник взорвал себя на волейбольном матче в Афганистане: 57 человек погибли, около 60 ранены

Новости Афганистана. Число погибших в результате теракта на волейбольном турнире в Афганистане составило 57 человек. Ранее сообщалось о 40 жертвах. Еще почти 6 десятков зрителей получили ранения, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Трагедия произошла накануне в одной из восточных провинций страны. Бомбу на стадион пронес террорист-смертник, который смешался с толпой на трибунах и в разгар игры привел взрывное устройство в действие.

По данным международных экспертов, теракт был совершен спустя всего несколько часов после решения парламента Афганистана допустить на территорию страны около 12 тысяч иностранных военных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.