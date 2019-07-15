Более 70 кг незаконно выловленной рыбы, 100 сетей: мядельская инспекция обнаружила свыше 60 случаев нарушения закона

Новости Беларуси. Мядельская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира обнаружила свыше 60 случаев нарушения законодательства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Из них почти половина связана с рыболовством. Конфисковано более 70 килограммов незаконно отловленной рыбы, свыше 100 рыболовных сетей. При этом статистика свидетельствует, что количество нарушений все же идет на спад.

Валерий Кленовский, начальник Мядельской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира:

Если 5-10 лет назад можно было судить, что из общего количества правонарушений у нас порядка 60 % составляли правонарушения, связанные с незаконной добычей рыбы, сегодня это порядка 20-30 %.