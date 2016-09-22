В Минске сотрудница ломбарда самостоятельно предотвратила ограбление торговой точки

Новости Беларуси. Сотрудница ломбарда смогла самостоятельно предотвратить ограбление и даже чуть не отобрала оружие у преступников, которые ворвались в помещение с ценными вещами и драгоценностями. Угрожая пистолетом, вор потребовал деньги. Второй в это время находился у выхода из помещения.

Но сотрудница ломбарда дала грабителям такой отпор, что те были вынуждены ретироваться ни с чем, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Кадры с камер видеонаблюдения попали в сеть. Сейчас преступников ищет милиция и просит сообщить любую информацию за вознаграждение.