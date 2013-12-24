Больной ВИЧ убийца девушки из Гомеля: убил сожителя матери, сделал инвалидом подругу матери, избивал свою сожительницу. Заслужил ли он смертную казнь?

Новости Беларуси. Окончательный приговор по делу об убийстве студентки вынесли сегодня в Гомельском областном суде. Трагедия произошла в сентябре прошлого года, 21-летняя девушка умерла более чем от 100 ножевых ранений. Ранее Гомельский областной суд приговорил 25-летнего преступника к высшей мере наказания. Однако позже приговор был отменен, а дело отправлено на доследование. 24 декабря принято окончательное решение – преступник вновь приговорен к казни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Повторное слушание заняло чуть больше месяца. В ходе дополнительного расследования выяснились и другие жуткие преступления Грунова.

Убийство молодой девушки всколыхнуло Гомель чуть более года назад. 102 ножевых ранения! Кто способен на такое? Ответ оперативные сотрудники нашли за несколько дней. Убийцей оказался ранее судимый рабочий одного из гомельских предприятий.

Смертный приговор Грунову вынесли ещё минувшим летом. Но решение областного суда отменил Верховный - из-за отсутствия в деле характеристик и обстоятельств явки с повинной, которой, как таковой и не было: признание убийца писал, когда у следствия уже были неопровержимые доказательства его вины. Кстати, свою первую судимость Грунов получил за то, что до смерти забил сожителя матери. В ходе повторного судебного разбирательства гособвинитель представил новые факты из жизни 24-летнего гомельчанина.

За полгода до убийства студентки Грунов избил подругу своей матери: женщина попала в реанимацию, а позже получила инвалидность. Фактически накануне убийства в 2012-м два заявления подряд об избиении в милицию написала и его сожительница. Кстати, если на первом суде девушка всячески защищала своего возлюбленного, то на повторном слушании появилась только в качестве свидетеля. Рассказала о наболевшем: о том, как мужчина ее избивал. К слову, только после его ареста она, родственники да и сам Грунов узнали, что он ВИЧ-положителен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Признать Грунова виновным в убийстве и назначить исключительную меру наказания - смертную казнь через расстрел.

Гособвинение с приговором суда согласно полностью. Не простила убийцу дочери и Ирина Емельянчикова. На повторном слушании женщина ещё раз пережила свою трагедию заново.

Ирина Емельянчикова, мать убитой девушки:

Это было ужасно. Слушать каждый день, как он убивал мою дочь. Самому злейшему врагу не пожелаешь. Он же не раскаялся. Сидит, как зверь в клетке. Его выпустишь и он снова пойдёт убивать.

Кстати, по факту избиения Груновым женщины, которая впоследствии стала инвалидом, прокуратура возобновила проверку. Не исключено, что если бы правоохранители более внимательно отнеслись к заявлениям на ранее судимого Грунова, то жестокого убийства девушки могло и не быть.