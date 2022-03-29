Более полутысячи коров спасли при пожаре в Минском районе

Новости Беларуси. В Минском районе работники фермы спасли от огня 576 коров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Пожар случился в агрогородке Луговая Слобода. Там загорелся коровник на территории молочно-товарной фермы. Работники предприятия успели вывести животных до приезда спасателей. В происшествии никто не пострадал. Огонь повредил 45 квадратных метров кровли здания и около 15 тонн соломы в тюках. Причина пожара устанавливается.