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Более полутысячи коров спасли при пожаре в Минском районе

29 марта 2022 16:07
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Новости Беларуси. В Минском районе работники фермы спасли от огня 576 коров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Более полутысячи коров спасли при пожаре в Минском районе-1

Пожар случился в агрогородке Луговая Слобода. Там загорелся коровник на территории молочно-товарной фермы. Работники предприятия успели вывести животных до приезда спасателей. В происшествии никто не пострадал. Огонь повредил 45 квадратных метров кровли здания и около 15 тонн соломы в тюках. Причина пожара устанавливается.

# Пожар в Минской области # происшествия # Фотофакт

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