У белоруса на отдыхе в украинском Буковеле отобрали внедорожник

Житель Минского района лишился автомобиля на отдыхе в украинском Буковеле. Следователи завели уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Житель Минского района лишился автомобиля на отдыхе в украинском Буковеле. Следователи завели уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Со слов потерпевшего, в феврале он отдыхал на горнолыжном курорте, куда отправился на личном внедорожнике. После начала военной операции мужчина дважды пытался выехать из Украины, но безуспешно. В отеле, где он остановился, к нему подошли люди, вооруженные автоматами, и потребовали ключи и документы на автомобиль. Неизвестные были в форменном обмундировании без опознавательных знаков.
Испугавшись за свою жизнь мужчина выполнил все их условия. По прибытии в Беларусь 62-летний житель Минского района обратился в правоохранительные органы.
Елена Крупенина, официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области:
В багажном отделении автомобиля остались также его горные лыжи, палки, чехол и ботинки. Только через несколько дней наш соотечественник смог возвратиться на родину, но уже без внедорожника. В общей сложности вооруженная группа завладела имуществом на сумму 230 тысяч рублей. Минским районным отделом Следственного комитета возбуждено и расследуется уголовное дело о разбое, совершенном с целью завладения имуществом в особо крупном размере. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.