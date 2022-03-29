У белоруса на отдыхе в украинском Буковеле отобрали внедорожник

Житель Минского района лишился автомобиля на отдыхе в украинском Буковеле. Следователи завели уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Со слов потерпевшего, в феврале он отдыхал на горнолыжном курорте, куда отправился на личном внедорожнике. После начала военной операции мужчина дважды пытался выехать из Украины, но безуспешно. В отеле, где он остановился, к нему подошли люди, вооруженные автоматами, и потребовали ключи и документы на автомобиль. Неизвестные были в форменном обмундировании без опознавательных знаков.

Испугавшись за свою жизнь мужчина выполнил все их условия. По прибытии в Беларусь 62-летний житель Минского района обратился в правоохранительные органы.