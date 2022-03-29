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У белоруса на отдыхе в украинском Буковеле отобрали внедорожник

29 марта 2022 09:44
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Житель Минского района лишился автомобиля на отдыхе в украинском Буковеле. Следователи завели уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У белоруса на отдыхе в украинском Буковеле отобрали внедорожник-1

Со слов потерпевшего, в феврале он отдыхал на горнолыжном курорте, куда отправился на личном внедорожнике. После начала военной операции мужчина дважды пытался выехать из Украины, но безуспешно. В отеле, где он остановился, к нему подошли люди, вооруженные автоматами, и потребовали ключи и документы на автомобиль. Неизвестные были в форменном обмундировании без опознавательных знаков.

У белоруса на отдыхе в украинском Буковеле отобрали внедорожник-4

Испугавшись за свою жизнь мужчина выполнил все их условия. По прибытии в Беларусь 62-летний житель Минского района обратился в правоохранительные органы.

У белоруса на отдыхе в украинском Буковеле отобрали внедорожник-7

Елена Крупенина, официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области:
В багажном отделении автомобиля остались также его горные лыжи, палки, чехол и ботинки. Только через несколько дней наш соотечественник смог возвратиться на родину, но уже без внедорожника. В общей сложности вооруженная группа завладела имуществом на сумму 230 тысяч рублей. Минским районным отделом Следственного комитета возбуждено и расследуется уголовное дело о разбое, совершенном с целью завладения имуществом в особо крупном размере. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

# Криминал # происшествия # Елена Крупенина # Фотофакт

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