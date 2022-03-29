4 человека утонули в Минской области с начала 2022 года

Новости Беларуси. С начала 2022 года в Минской области утонули четыре человека. Семеро спасены, в том числе несовершеннолетний, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. С начала 2022 года в Минской области утонули четыре человека. Семеро спасены, в том числе несовершеннолетний, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Вопрос безопасности на воде остается актуальным, особенно с наступлением весны, когда происходит интенсивное таяние льда. Состояние постоянно мониторят сотрудники ОСВОД. На Вилейском водохранилище для этого приобрели специальную аэролодку, которая может двигаться не только по воде, но и снегу. Контролируют как рыбаков, так и отдыхающих.
Егор Ровдо, начальник Вилейской спасательной станции:
Проводятся рейды не только сотрудниками ОСВОД – совместно с РОЧС, сотрудниками РОВД. Проводим рейдовые мероприятия по ледоставу и ледоходу. То есть это осень, когда лед начинает становиться и рыбаки лезут на первый лед с той целью, что первый лед самый уловистый.
Сотрудники ОСВОД продолжают и профилактические беседы в трудовых коллективах и школах. С каникулами встречи стали проводить чаще. Ребятам показывают приемы спасения и меры оказания первой медицинской помощи.