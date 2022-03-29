4 человека утонули в Минской области с начала 2022 года

Новости Беларуси. С начала 2022 года в Минской области утонули четыре человека. Семеро спасены, в том числе несовершеннолетний, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Вопрос безопасности на воде остается актуальным, особенно с наступлением весны, когда происходит интенсивное таяние льда. Состояние постоянно мониторят сотрудники ОСВОД. На Вилейском водохранилище для этого приобрели специальную аэролодку, которая может двигаться не только по воде, но и снегу. Контролируют как рыбаков, так и отдыхающих.

Егор Ровдо, начальник Вилейской спасательной станции:

Проводятся рейды не только сотрудниками ОСВОД – совместно с РОЧС, сотрудниками РОВД. Проводим рейдовые мероприятия по ледоставу и ледоходу. То есть это осень, когда лед начинает становиться и рыбаки лезут на первый лед с той целью, что первый лед самый уловистый.