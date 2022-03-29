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4 человека утонули в Минской области с начала 2022 года

29 марта 2022 13:39
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Новости Беларуси. С начала 2022 года в Минской области утонули четыре человека. Семеро спасены, в том числе несовершеннолетний, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

4 человека утонули в Минской области с начала 2022 года-1

Вопрос безопасности на воде остается актуальным, особенно с наступлением весны, когда происходит интенсивное таяние льда. Состояние постоянно мониторят сотрудники ОСВОД. На Вилейском водохранилище для этого приобрели специальную аэролодку, которая может двигаться не только по воде, но и снегу. Контролируют как рыбаков, так и отдыхающих.

4 человека утонули в Минской области с начала 2022 года-4

Егор Ровдо, начальник Вилейской спасательной станции:
Проводятся рейды не только сотрудниками ОСВОД – совместно с РОЧС, сотрудниками РОВД. Проводим рейдовые мероприятия по ледоставу и ледоходу. То есть это осень, когда лед начинает становиться и рыбаки лезут на первый лед с той целью, что первый лед самый уловистый.

4 человека утонули в Минской области с начала 2022 года-7

Сотрудники ОСВОД продолжают и профилактические беседы в трудовых коллективах и школах. С каникулами встречи стали проводить чаще. Ребятам показывают приемы спасения и меры оказания первой медицинской помощи.

# Несчастный случай # происшествия # Егор Ровдо # Фотофакт

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