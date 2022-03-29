Новости Беларуси. Более 100 лесных пожаров произошло в Беларуси с начала года. Большинство возгораний удалось потушить на начальном этапе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чаще всего с огнем борются на юге страны. Так, в Брестской области зафиксировано полсотни случаев, а в Витебской – всего один. По-прежнему главная причина – человеческий фактор. Люди наводят порядок на приусадебном участке, сжигают сухую траву, а потом не могут контролировать огонь. Пламя в считаные минуты уничтожает подворье и переходит на территорию леса.