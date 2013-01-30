На месте крушения самолета в Казахстане найден черный ящик. 31 января объявлен днем национального траура

Новости Казахстана. В Алматы прибывают родственники пассажиров, погибших при крушении самолёта. Им предстоит процедура опознания. Борт выполнял рейс Кокшетау — Алматы.

Заходя повторно на посадку самолёт столкнулся с землёй всего в нескольких километрах от аэродрома. На месте ЧП уже найден чёрный ящик, который поможет установить причину катастрофы. По предварительной версии, она произошла из-за плохих погодных условий. 31 января объявлен в Казахстане днём общенационального траура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи с авиакатастрофой, повлекшей человеческие жертвы, глубокие соболезнования Президенту Казахстана от имени белорусского народа и себя лично выразил Глава нашего государства Александр Лукашенко.