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Двое жителей Полоцка и Новополоцка знакомились с девушками в Интернете, при встрече усыпляли и насиловали их

12 января 2017 05:55
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Новости Беларуси. Расследуется убийство несовершеннолетней девушки, совершенное в 2012 году. Задержаны двое подозреваемых из Полоцка и Новополоцка. Они могут быть причастны к серии преступлений, совершенных при похожих обстоятельствах. Потерпевших разыскивает Следственный комитет.

Как выяснилось в ходе разбирательств, мужчины средних лет знакомились с девушками в интернете, договаривались о встрече, совершали над ними действия сексуального характера, похищали ценности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:
Подозреваемые знакомились с девушками, далее они предлагали угостить их спиртными напитками либо просто кофе. В эти напитки были заранее подмешаны вещества, которые имели снотворный эффект. Приводя своих жертв в бессознательное состояние, мужчины совершали в отношении них действия различного характера, в том числе могли совершить сексуальное насилие.

# происшествия # Убийство # Юлия Гончарова

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