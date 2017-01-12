Двое жителей Полоцка и Новополоцка знакомились с девушками в Интернете, при встрече усыпляли и насиловали их

Новости Беларуси. Расследуется убийство несовершеннолетней девушки, совершенное в 2012 году. Задержаны двое подозреваемых из Полоцка и Новополоцка. Они могут быть причастны к серии преступлений, совершенных при похожих обстоятельствах. Потерпевших разыскивает Следственный комитет.

Как выяснилось в ходе разбирательств, мужчины средних лет знакомились с девушками в интернете, договаривались о встрече, совершали над ними действия сексуального характера, похищали ценности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:

Подозреваемые знакомились с девушками, далее они предлагали угостить их спиртными напитками либо просто кофе. В эти напитки были заранее подмешаны вещества, которые имели снотворный эффект. Приводя своих жертв в бессознательное состояние, мужчины совершали в отношении них действия различного характера, в том числе могли совершить сексуальное насилие.