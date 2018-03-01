Более 4 килограммов марихуаны изъято у жителя Логойского района

Новости Беларуси. У жителя Логойского района изъяты 4,5 килограмма марихуаны.

Как сообщает УСК по Минской области, расследуется уголовное дело о незаконном обороте наркотических средств в особо крупном размере. В деле подозревается 34-летний житель Логойского района.

В рамках расследования было осмотрено помещение на приусадебном участке, который принадлежит родственнику задержанного. В здании обнаружено и изъято около 4,5 кг растительного вещества. Согласно заключению экспертов ГКСЭ, вещество является марихуаной.

Татьяна Белоног, официальный представитель УСК по Минской области:

Допрошенный в качестве обвиняемого мужчина дал показания, что выращивал коноплю и высушивал растения для наркосырья на участке в Логойском районе с целью сбыта.

Обвиняемый заключён под стражу. Противоправные деяния квалифицированы следствием по ч. 3 ст. 328 УК РБ. Расследование продолжается.

Зимой 2018 года у жителя Бобруйска было изъято 4,2 кг марихуаны.