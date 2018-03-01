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Более 4 килограммов марихуаны изъято у жителя Логойского района

01 марта 2018 12:51
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Новости Беларуси. У жителя Логойского района изъяты 4,5 килограмма марихуаны.  

Как сообщает УСК по Минской области, расследуется уголовное дело о незаконном обороте наркотических средств в особо крупном размере. В деле подозревается 34-летний житель Логойского района.  

В рамках расследования было осмотрено помещение на приусадебном участке, который принадлежит родственнику задержанного. В здании обнаружено и изъято около 4,5 кг растительного вещества. Согласно заключению экспертов ГКСЭ, вещество является марихуаной.  

Татьяна Белоног, официальный представитель УСК по Минской области:  
Допрошенный в качестве обвиняемого мужчина дал показания, что выращивал коноплю и высушивал растения для наркосырья на участке в Логойском районе с целью сбыта.  

Обвиняемый заключён под стражу. Противоправные деяния квалифицированы следствием по ч. 3 ст. 328 УК РБ. Расследование продолжается.  

Зимой 2018 года у жителя Бобруйска было изъято 4,2 кг марихуаны.  

Мужчина выращивал наркотик у себя дома – здесь подробности.  

# происшествия # Наркотики # Татьяна Белоног

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