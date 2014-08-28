Более 30 автомобилей повредили за одну ночь хулиганы в Молодечно

Новости Беларуси. Автовандалов разыскивают в Молодечно. Более 30 автомобилей хулиганы повредили за одну ночь. Свой след они оставили по всему городу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

Сейчас на этой парковке можно спокойно прогуляться. Но вечером и ночью здесь в буквальном смысле было яблоку негде упасть. Именно такие парковки во дворах и выбирали злоумышленники. Во-первых, здесь нет видеонаблюдения, во-вторых, они плохо освещены, в-третьих, есть, где разгуляться.

Идеальным местом для совершения преступления стал этот двор по улице Великий Гостинец. Именно здесь повредили больше всего машин.

Преступники били камнями и кирпичами окна и фары, спускали шины и даже танцевали на крышах иномарок.

Александр Рудь:

Они как ураган пронеслись. Плясали на крыше, тут вообще покорежили. Это страх. Это наркоманы какие-то.

Эта машина стала подходящей площадкой для выступления злоумышленников, а для семьи Александра – настоящей бедой. Младший сын купил автомобиль всего несколько месяцев назад. Толком еще и не поездил. Долго копил на заветную иномарку, но его заветную мечту разбили в прямом смысле. Склеить ее еще можно, но автомеханики говорят, что в лучшем случае ремонт иномарки обойдется в несколько миллионов.

Анна Мажец:

Утром человек вышел - зеркало разбито, видно, что скотчем заклеено.Разбил кто-то. В других машинах у кого стекла выбиты, у кого что.

Автомобиль Анны пострадал не так сильно – повреждено только зеркало. Да и с поломкой справились своимируками. Но ремонт – не самое страшное. Темнота – вот, что пугает взрослых владельцев железных коней. Воробьиная ночь может повториться. А укрыть машину в принципе и негде.

Анна Мажец:

Внизу есть платная стоянка, но не знаю, есть ли места, чтобы поставить машину. Под окнами стоит, казалось бы поставил машину, пошел лег спать, утром вышел - и все.

Скорее всего, марш бросок по местным дворам совершили два человека. Они повредили около 40 автомобилей. Пострадали машины, припаркованные как во дворах, так и на проезжей части. Маршрут длиной примерно в полтора километра пролегал по центральным городским улицам. Никакой очевидной причины для такого мероприятия у злоумышленников не было. Накануне в городе было все спокойно.

Юрий Кабаков, начальник криминальной милиции Молодеченского РОВД:

По результатам разбирательства возбуждено уголовное дело по статье хулиганство. За данное преступление максимальный срок лишения свободы - 1 год. В случае, если окажется, что данное преступление совершила группа лиц, то здесь ответственность до 6 лет.

В Беларуси это не первый подобный случай. Только в июне в Барановичах за одну ночь неизвестные пробили колеса у 35 автомобилей. А два года назад в столичном микрорайоне Сухарево было разбито больше десятка машин.