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В Барановичах 73-летний дедушка выпал на тротуар во время движения автобуса и сломал ногу

28 августа 2014 13:45
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Новости Беларуси. В Барановичах пенсионер выпал на тротуар из отъезжающего от остановки автобуса. 37-летний водитель начал движение с незакрытой задней дверью. 73-летний дедушка не удержался на подножке.

Местного жителя с закрытым переломом правой голени доставили в городскую больницу. По заключению медиков, он находился в состоянии острого алкогольного опьянения.

По факту случившегося проводится проверка.

К слову, нетрезвые люди «вываливаются» не только из общественного транспорта, но даже из собственных автомобилей. И даже по собственной вине.

В Витебской области парень выпал из внедорожника прямо на ходу - компания молодых людей колесила по городским улицам с открытым багажником. Смотрите видео!

# происшествия # Общественный транспорт

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