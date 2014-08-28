В Барановичах 73-летний дедушка выпал на тротуар во время движения автобуса и сломал ногу

Новости Беларуси. В Барановичах пенсионер выпал на тротуар из отъезжающего от остановки автобуса. 37-летний водитель начал движение с незакрытой задней дверью. 73-летний дедушка не удержался на подножке.

Местного жителя с закрытым переломом правой голени доставили в городскую больницу. По заключению медиков, он находился в состоянии острого алкогольного опьянения.

По факту случившегося проводится проверка.

К слову, нетрезвые люди «вываливаются» не только из общественного транспорта, но даже из собственных автомобилей. И даже по собственной вине.