Житель Бобруйска пытался задушить четырехлетнего внука за брошенную в телевизор игрушку

Новости Беларуси. Ближайшие шесть месяцев 49-летний житель Бобруйска проведет за решеткой за угрозу убийства дочери и четырехлетнего внука.

Мальчик играл в комнате и в какой-то момент бросил игрушечную машинку в телевизор. Это вывело деда из себя, и он принялся душить внука.

Когда мама мальчика попыталась вырвать ребенка из рук агрессивного отца, мужчина схватил ее за шею с криками, что убьет.



Неизвестно, чем закончилась эта история, если бы на помощь ни подоспели родственники.

Мужчина неоднократно был судим, в том числе и за убийство.

Напомним, несколько месяцев назад ссора между свекровью и невесткой в Ивьевском районе едва не закончилась трагично.

Свекровь зашла на кухню с претензией: в котлетах недостаточно мяса. После чего схватила нож, приставила его к животу невестки и стала угрожать.

Точку в конфликте поставила внучка 80-летней женщины, которая уговорила бабушку не делать глупостей.

К несчастью, далеко не всегда семейные ссоры заканчиваются примирением сторон.

В Пинске недавно огласили приговор по громкому делу об убийстве. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, 52-летний мужчина лишил жизни собственную мать. В тот день на предприятии, где работал обвиняемый, выплатили зарплату. Решив отметить столь значимое в своей жизни событие, мужчина зашел в магазин. Дома его ждала престарелая мать. Заметив нетрезвое состояние сына, она в очередной раз высказала свои претензии. Право на употребление спиртного, сын решил в прямом смысле отстаивать кулаками – нанес женщине несколько ударов. А стресс пошел снимать алкоголем. Подробности трагедии вы узнаете из видео.