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«Понервничали все очень сильно»: в столкнувшемся с Ан-26 находилась участница Comedy Woman

08 ноября 2015 14:01
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Новости России. Актриса комедийного шоу Марина Федункив возвращалась в Москву после корпоратива в Хабаровске. Как сообщила сама артистка, пассажиры самолета испытали невероятный стресс.

Марина Федункив (запись в Instagram. Орфография и пунктуация сохранены):
Слетала Мариночка в Хабаровск на корпоратив... Провела его. Домой собралась, называется. Рейс Хабаровск-Москва. На взлетной полосе при рулении наш самолет протаранил крылом другой, стоявший в аэропорту. Всех из самолета вывели, ночью обещали другой рейс. Про стресс пассажиров, учитывая новости про самолеты последних дней, думаю можно не рассказывать. И так понятно, что понервничали все очень сильно... P.S. Рейс теперь обещают только в 7.00 утра!

Напомним, днем 8 ноября в аэропорту Хабаровска произошло чрезвычайное происшествие.

При взлете Boeing-777 задел Ан-26. Инцидент произошел, когда Boeing выруливал на взлетно-посадочную полосу.

Из сообщения прокуратуры:
В аэропорту Хабаровска в воскресенье днем самолет авиакомпании «Аэрофлот» Boeing 777 при выруливании на взлетно-посадочную полосу задел самолет Ан-26. Пострадавших нет. 

# происшествия # Авиасообщение # Фотофакт # Марина Федункив

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