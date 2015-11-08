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Из больницы в Мозыре украли банкомат с 380 млн рублей

08 ноября 2015 15:10
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Новости Беларуси. В совершении преступления подозревается ранее судимый житель города. Мужчина проник в здание, демонтировал устройство, вывез его на тележке и погрузил в машину. 

Банкомат из мозырской горбольницы пропал в ночь на 7 ноября. Внутри находилось более 380 млн рублей.

Мария Кривоногова, официальный представитель УСК по Гомельской области:
На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа в составе сотрудников Следственного комитета, милиции, Государственного комитета судебных экспертиз. При проведении осмотра здания больницы и прилегающей к нему территории была обнаружена и изъята следовая информация, имеющая существенное значение для производства по уголовному делу. Вскоре по поступившей ориентировке сотрудники ОГАИ Мозырского РОВД обнаружили в лесном массиве автомобиль «Volkswagen Caravelle», водитель которого пытался скрыться, однако был задержан. Им оказался ранее неоднократно судимый житель Мозыря, 1968 года рождения. Позднее было установлено, что в марте текущего года указанный автомобиль был угнан с неохраняемой стоянки в городском поселке Лельчицы.  

При осмотре автомобиля были обнаружены орудия преступления и похищенный банкомат c деньгами. 

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. С ним работают следователи. 

# происшествия # Мария Кривоногова # Кража

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