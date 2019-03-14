«Более 2 промилле алкоголя». Пьяный маршрутчик с 16 пассажирами попал в ДТП в Минске

Эта, казалось бы, обычная «маршрутка» (а точнее, её водитель) совсем недавно стала курьёзным ньюсмейкером. Шофёр собрался вести 16 пассажиров из Минска в Могилёв… пьяным. И едва начав движение – попал в аварию, рассказали в программе «Специальный репортаж».

Виктория Царук, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Октябрьского РУВД г. Минска:

Освидетельствование подтвердило факт нахождения водителя в состоянии алкогольного опьянения. Результат освидетельствования – более 2 промилле алкоголя. О состоянии водителя в ГАИ сообщили очевидцы. Они же и выдернули ключ зажигания после ДТП.

Его виновник от инспекторов пытался скрыться. Не получилось. Машину отправили на штрафстоянку. Шофёру – выписали штраф. Предрейсовый контроль – обязательная часть работы перевозчиков.

Вне зависимости от формы собственности и типа перевозок. Его задача – не допустить подобных случаев. К примеру, в этой компании к процедуре – строгий подход.

Вадим Жилинский, управляющий компании-перевозчика:

Проходит контроль водитель на содержание алкоголя. И давление. Это обязательные процедуры. Если повышенное давление водителя тоже нельзя на линию выпустить. И соответственно, у нас внутренне распоряжение: даже если есть какая-то доля промилле – водитель не выходит на линию. Ему не подписывается путевой лист, не делается отметка.