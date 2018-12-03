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Под Мозырем автомобиль ушёл под воду после дрифта на льду

03 декабря 2018 13:59
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Новости Беларуси. Недалеко от Мозыря автомобиль ушел под лед.

Как сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ, водитель авто дрифтовал по льду водоема. Лед не выдержал маневра, после чего автомобиль ушел под воду.

Под Мозырем автомобиль ушёл под воду после дрифта на льду-1

Под Мозырем автомобиль ушёл под воду после дрифта на льду-3

Инцидент попал на видео, которое было опубликовано в социальных сетях. 

Видеозапись случившегося можно посмотреть здесь

# Несчастный случай # происшествия

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