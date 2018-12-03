Под Мозырем автомобиль ушёл под воду после дрифта на льду

Новости Беларуси. Недалеко от Мозыря автомобиль ушел под лед.
Как сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ, водитель авто дрифтовал по льду водоема. Лед не выдержал маневра, после чего автомобиль ушел под воду.
Новости Беларуси. Недалеко от Мозыря автомобиль ушел под лед.
Как сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ, водитель авто дрифтовал по льду водоема. Лед не выдержал маневра, после чего автомобиль ушел под воду.
Инцидент попал на видео, которое было опубликовано в социальных сетях.
Видеозапись случившегося можно посмотреть здесь.