Под Мозырем автомобиль ушёл под воду после дрифта на льду

Новости Беларуси. Недалеко от Мозыря автомобиль ушел под лед.

Как сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ, водитель авто дрифтовал по льду водоема. Лед не выдержал маневра, после чего автомобиль ушел под воду.