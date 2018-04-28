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В Минске грузовик задним ходом сбил человека: пострадавшего увезли на срочную операцию

28 апреля 2018 14:41
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Новости Беларуси. В Минске грузовик при движении задним ходом наехал на человека.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Московского района Минска Любовь Трепашко, инцидент произошел 28 апреля утром. Грузовик, который двигался задним ходом, наехал на кладовщика.

По предварительной информации, пострадавший человек получил перелом костей таза и позвонков, внутреннее кровотечение грудной клетки.

Необходима была срочная операция, поэтому сотрудники ОГАИ Московского РУВД сопровождали карету скорой помощи до больницы. 

В середине апреля на проспекте Дзержинского МАЗ протаранил три легковушки (читать далее).

# происшествия # Авария в Минске # Любовь Трепашко

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