При ремонте путепровода в Лунинецком районе лопнули опоры сооружения. ГАИ рекомендует объезжать место ЧП

Новости Беларуси. Блокада крупного транспортного узла на юге Беларуси. Остановлено движение по трассе М10, не ходят и поезда,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В районе Лунинца повреждён путепровод. Он пролегает над железной дорогой. Дело в том, что при ремонте здесь лопнули опоры сооружения. Деформированные строительные конструкции накренились.

Принято решение перекрыть движение по магистрали. Она проходит с востока на запад по территории Гомельской и Брестской областей, соединяя между собой районные центры Полесья.

Наталья Сахарчук, старший инспектор по особым поручениям УГАИ УВД Брестского облисполкома:

Мы настоятельно рекомендуем совершать объезд данного места происшествия непосредственно по улицам города Лунинца и деревне Дятловичи.