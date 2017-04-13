В ходе следствия по делу Fenox Global Group изъяли документы, компьютерную технику и 115 тысяч долларов

Новости Беларуси. Комитет Госконтроля Беларуси пресек противоправную деятельность крупной белорусской компании.
Речь идет о Fenox Global Group.
Должностные лица корпорации уклонялись от уплаты налогов. Преступная схема действовала с 2010 года. В ней оказались задействованы больше десятка подконтрольных «Фенокс» предприятий. Стоимость импортируемой продукции завышалась в разы, это позволяло увеличивать затраты. А на экспорт товары шли уже по заниженной цене. Таким образом, компания занижала выручку и получала НДС из бюджета.
Общий ущерб государству составил 120 миллионов рублей. Возбуждено 8 уголовных дел, задержаны 12 человек.
Среди них – председатель совета директоров корпорации. Ведется предварительное расследование.
Андрей Прокопук, заместитель директора Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь:
Товары при поставке в Республику Беларусь далее реализовывались на Украину, в Российскую Федерацию и на территорию Республики Беларусь. В основном они реализовывались за наличный расчет, без отражения выручки в учете предприятий.
Применяемая схема позволяла не уплачивать налог на прибыль и незаконно возвращать из бюджета НДС.
Практически вся прибыль предприятий, в том числе так называемые инвестиции, оказались на счетах подконтрольных компаний, расположенных за рубежом.
В ходе следствия правоохранители изъяли бухгалтерские документы, а также компьютерную технику и 115 тысяч долларов.
«Серые» банковские счета заблокированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.