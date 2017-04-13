В ходе следствия по делу Fenox Global Group изъяли документы, компьютерную технику и 115 тысяч долларов

Новости Беларуси. Комитет Госконтроля Беларуси пресек противоправную деятельность крупной белорусской компании.

Речь идет о Fenox Global Group.

Должностные лица корпорации уклонялись от уплаты налогов. Преступная схема действовала с 2010 года. В ней оказались задействованы больше десятка подконтрольных «Фенокс» предприятий. Стоимость импортируемой продукции завышалась в разы, это позволяло увеличивать затраты. А на экспорт товары шли уже по заниженной цене. Таким образом, компания занижала выручку и получала НДС из бюджета.

Общий ущерб государству составил 120 миллионов рублей. Возбуждено 8 уголовных дел, задержаны 12 человек.

Среди них – председатель совета директоров корпорации. Ведется предварительное расследование.