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18 телят погибли при пожаре на ферме в Борисовском районе

05 июня 2018 08:35
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Новости Беларуси. Телята погибли на пожаре в Борисовском районе.

Как сообщает МЧС, происшествие случилось днем 4 июня. Произошло загорание соломы на территории фермерского хозяйства в деревне Малая Ухолода. Горела соломенная подстилка.

Сотрудники МЧС вместе с работниками фермы эвакуировали шестнадцать голов крупного рогатого скота и четырех телят.

В результате возгорания погибли 18 телят. Они находились в дощатых инкубаторах у здания фермы.

Возгорание было ликвидировано. Устанавливается причина пожара.

Рассматриваемая версия – это неосторожное обращение с огнем.

В начале апреля на пожаре в Глубокском районе была эвакуирована почти сотня телят – здесь подробнее.

# Пожар # происшествия

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