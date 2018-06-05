18 телят погибли при пожаре на ферме в Борисовском районе

Новости Беларуси. Телята погибли на пожаре в Борисовском районе.
Как сообщает МЧС, происшествие случилось днем 4 июня. Произошло загорание соломы на территории фермерского хозяйства в деревне Малая Ухолода. Горела соломенная подстилка.
Сотрудники МЧС вместе с работниками фермы эвакуировали шестнадцать голов крупного рогатого скота и четырех телят.
В результате возгорания погибли 18 телят. Они находились в дощатых инкубаторах у здания фермы.
Возгорание было ликвидировано. Устанавливается причина пожара.
Рассматриваемая версия – это неосторожное обращение с огнем.
В начале апреля на пожаре в Глубокском районе была эвакуирована почти сотня телят – здесь подробнее.