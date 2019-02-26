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Берёзовский ОСВОД о трагедии на озере Чёрное: Будем определять место и проводить поиск людей

26 февраля 2019 13:37
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Новости Беларуси. В Берёзовском районе под лёд провалились четыре человека: одного мужчину удалось спасти, один умер, двое пропали без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Берёзовский ОСВОД о трагедии на озере Чёрное: Будем определять место и проводить поиск людей-1

Известно, что накануне вечером четверо жителей Берёзы отправились на зимнюю рыбалку. В какой-то момент один из мужчин провалился под лёд, остальные пытались его спасти.

Берёзовский ОСВОД о трагедии на озере Чёрное: Будем определять место и проводить поиск людей-4

Александр Муратов, председатель Берёзовской районной организации ОСВОД:
Прибывшие сотрудники районного отдела чрезвычайных ситуаций одного успели с помощью спасательных средств доставить к берегу, второго через какое-то время также доставили, но, к сожалению, в ходе реанимационных действий была констатирована смерть. А дальнейшими поисковыми операциями обнаружить двоих других не удалось.

Как вы видите, лед очень хрупкий, дальше уже после 100 метров находится вода, волны, ветер сильный. Сейчас будем определять место, ориентироваться и проводить поиск людей.

Берёзовский ОСВОД о трагедии на озере Чёрное: Будем определять место и проводить поиск людей-7

На озере Чёрное вблизи деревни Пески, где произошёл несчастный случай,  работают водолазы-спасатели.  

# Утопления # происшествия # Александр Муратов # Фотофакт

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