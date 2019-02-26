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Четыре рыбака провалились под лёд в Берёзовском районе: трое погибли

26 февраля 2019 07:24
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Новости Беларуси. Трагедия в Берёзовском районе. Под лёд провалились четыре человека: одного мужчину удалось спасти, один умер, двое пропали без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Четыре рыбака провалились под лёд в Берёзовском районе: трое погибли-1

Сейчас на озере Чёрное вблизи деревни Пески, где произошёл несчастный случай, работают водолазы-спасатели.

Четыре рыбака провалились под лёд в Берёзовском районе: трое погибли-4


Известно, что накануне вечером четверо жителей Березы отправились на зимнюю рыбалку. В какой-то момент один из мужчин провалился под лед, остальные пытались его спасти. В результате три человека погибли, один госпитализирован.

# Утопления # происшествия # Фотофакт

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