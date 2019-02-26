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В Слониме 7-летняя девочка пропала по дороге в школу

26 февраля 2019 07:52
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Новости Беларуси. Сотрудники милиции оперативно нашли пропавшую в Слониме 7-летнюю девочку.  

По информации МВД, ребенок был найден днем 25 февраля нарядом группы задержания Слонимского отдела Департамента охраны в составе прапорщика милиции Александра Гурского и старшего сержанта милиции Александра Гудкова.  

В Слониме 7-летняя девочка пропала по дороге в школу -1

Фото: Дмитрий Русак, ohrana.gov.by  

После получения информации о пропаже ребенка правоохранители сразу же начали отрабатывать улицы города. Спустя 15 минут девочка была найдена на одной из остановок общественного транспорта. Ребенок плакал и дрожал от холода. Девочка заблудилась по дороге в школу.  

Жизни школьницы ни чего не угрожает. Ребенок был передан сотрудникам ИДН ОВД Слонимского райисполкома.  

Осенью 2017 года в Гродно 9-летний школьник не пришел домой из-за замечания в дневнике (читать далее).  

# Пропавшие люди # происшествия

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