В Слониме 7-летняя девочка пропала по дороге в школу

По информации МВД, ребенок был найден днем 25 февраля нарядом группы задержания Слонимского отдела Департамента охраны в составе прапорщика милиции Александра Гурского и старшего сержанта милиции Александра Гудкова.

После получения информации о пропаже ребенка правоохранители сразу же начали отрабатывать улицы города. Спустя 15 минут девочка была найдена на одной из остановок общественного транспорта. Ребенок плакал и дрожал от холода. Девочка заблудилась по дороге в школу.

Жизни школьницы ни чего не угрожает. Ребенок был передан сотрудникам ИДН ОВД Слонимского райисполкома.