В Слониме 7-летняя девочка пропала по дороге в школу
Новости Беларуси. Сотрудники милиции оперативно нашли пропавшую в Слониме 7-летнюю девочку.
По информации МВД, ребенок был найден днем 25 февраля нарядом группы задержания Слонимского отдела Департамента охраны в составе прапорщика милиции Александра Гурского и старшего сержанта милиции Александра Гудкова.
Фото: Дмитрий Русак, ohrana.gov.by
После получения информации о пропаже ребенка правоохранители сразу же начали отрабатывать улицы города. Спустя 15 минут девочка была найдена на одной из остановок общественного транспорта. Ребенок плакал и дрожал от холода. Девочка заблудилась по дороге в школу.
Жизни школьницы ни чего не угрожает. Ребенок был передан сотрудникам ИДН ОВД Слонимского райисполкома.
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